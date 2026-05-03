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Mercato Milan, per l’attacco spunta anche Gabriel Jesus: all’Arsenal è chiuso da Gyokeres, il punto

Il brasiliano dei Gunners piace molto a Massimiliano Allegri, che avrebbe chiesto informazioni in merito alla situazione legata al futuro del brasiliano
Federico Masini
3 min
Calciomercato MilanGabriel Jesussorloth
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Massimiliano Allegri è stato chiaro nello spiegare che tipo di rinforzi si aspetti per il suo Milan. Vanno bene i giovani, ma quelli ci sono già, però per tornare a primeggiare serviranno giocatori esperti. In tutti i reparti, attacco compreso. Lì il Milan versione ’26-27 dovrà fare un netto salto di qualità. Come evidente da tempo - ben prima di questa stagione - c’è bisogno di un centravanti, se non due, che abbiano il gol nel sangue. Leao, Pulisic, Gimenez, Nkunku e Füllkrug non sono riusciti a dare il contributo necessario per ridurre il gap dall’Inter. Alcuni di loro sono in bilico, altri partiranno di sicuro. Il ds Igli Tare in un’intervista a Dazn ha fatto questa disamina del reparto offensivo: «Abbiamo giocatori importanti, purtroppo capitano stagioni con delle difficoltà, per i nostri attaccanti è stata una stagione complicata dal punto di vista fisico. Leao? Rispondo con le parole di Modric: nemmeno Rafa sa quanto è forte».

Gli attaccanti nel mirino del Milan

L’elenco di giocatori valutati da Tare e Allegri è lungo, anche se poi servirà il placet definitivo dell’ad Furlani e della proprietà e qualche profilo, magari avanti con l’età (leggi Lewandowski) o da costi eccessivi sotto l’aspetto ingaggio e commissioni (Vlahovic, se non dovesse rinnovare con la Juventus), potrebbe essere tagliato. Fra i "9" da tenere ben presenti ce n’è uno che era già emerso a fine gennaio, ma era poi finito nelle retrovie nei mesi successivi. Evidentemente, però, Allegri e Tare non lo hanno mai scartato. Si tratta di Gabriel Jesus, 29 anni, tornato a pieno regime nella seconda metà di quest'annata dopo aver perso quasi tutto il 2025 per un infortunio al ginocchio. Il brasiliano è un giocatore che spesso è stato accostato a club italiani - l'Inter 10 anni fa, poi la Juventus - e piace molto ad Allegri. Inoltre da qualche mese è passato all'agenzia del procuratore Giovanni Branchini, agente, fra gli altri, anche del tecnico toscano. Gabriel Jesus all'Arsenal è chiuso da Gyökeres, ha il contratto in scadenza nel 2027 e dunque in estate potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato, entrando così in concorrenza con altri centravanti come Sorloth (Atlético Madrid), Gonçalo Ramos (Psg), Jackson (Chelsea, attualmente in prestito al Bayern, ma costa tantissimo), Lukaku (in uscita dal Napoli, come raccontato a inizio settimana si è offerto), Retegui (Al-Qadisiya) e Kean (Fiorentina).

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