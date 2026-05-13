Le 5 giornate di Milanello, Allegri blinda i rossoneri: la Champions non è un'opzione

Tutti a Milanello per salvare la stagione. Saranno giorni intensi quelli che vivrà l’intero ambiente milanista da oggi fino alla partita di Marassi contro il Genoa, che si giochi domenica alle 12.30 o lunedì alle 20.45. Non avendo ancora la certezza delle data in cui scenderà in campo, Massimiliano Allegri insieme alla società ha scelto di modificare leggermente il programma di avvicinamento alla partita. Il ritiro deciso lunedì e programmato a partire da stasera, scatterà domani sera, giovedì, ma già oggi la squadra starà a Milanello per diverse ore visto che sono stati programmati due allenamenti, uno al mattino e l’altro al pomeriggio. Non sapendo ancora quando si giocherà Genoa-Milan - un’altra delle assurdità del nostro calcio... -, Allegri insieme ai dirigenti ha optato per una via di mezzo, spostare il ritiro di 24 ore, ma aggiungere una seduta al programma odierno. Il Milan non può più sbagliare. La squadra rossonera negli ultimi due mesi - 5 sconfitte in 8 partire - si è giocata tutti i jolly a disposizione e adesso ha davanti a sé gli ultimi 180 minuti decisivi per ottenere quella qualificazione alla Champions vitale per i conti del club. Entrare fra i primi quattro era l’obiettivo primario fissato a inizio stagione e sembrava cosa fatta dopo il successo nel derby dell’8 marzo, poi è arrivato il crollo. Mentale prima che fisico. Ora Allegri è chiamato a trovare la strada giusta per salvare l’annata. Ieri il contestato ad Furlani e il ds Tare sono stati a Milanello per seguire l’allenamento pomeridiano e comunicare alla squadra, insieme al tecnico, l’avvio ufficiale del ritiro domani sera. Tare, come sempre, si presenterà nel centro sportivo tutti i giorni da qui alla partenza per Genova, ma non è da escludere che pure Furlani faccia qualche altra apparizione. Nel mentre, nelle stanze di Milanello, l’allenatore livornese dovrà pescare dal suo bagaglio d’esperienza le chiavi per far scattare qualcosa nella testa dei giocatori.