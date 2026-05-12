Caos Milan, tra la Champions e il naufragio c’è De Rossi: rivalità, veleni e regali… alla Roma

MILANO - Ora servono le vittorie, a cominciare dal Genoa . Niente altri passi falsi da giocarsi, dopo lo scivolone di San Siro contro l’Atalanta . Il Milan si lecca le ferite e già pensa alla trasferta di Genova, nella quale andare a recuperare tre punti che servono come l’ossigeno per respirare alla classifica milanista. Sarà una gara in cui mancheranno Estupinan, Leao e Saelemaekers - ammoniti con l’Atalanta, erano diffidati. Col risultato che nella trappola di Genova il sogno Milan (di Champions) rischia di naufragare .

Genoa-Milan, una rivalità storica tra tensione e obiettivi di classifica

Intanto perché le due tifoserie sono rivali storiche, quindi il Genoa giocherà senza regalare nulla, nonostante la salvezza ormai raggiunta. Soprattutto davanti al pubblico di casa. Il 29 gennaio del 1995, prima di un Genoa-Milan, un tifoso milanista, Simone Barbaglia, uccise Vincenzo Claudio Spagnolo, tifoso genoano. Da quel momento la rivalità tra le due squadre crebbe. Il Genoa, se ci riuscirà, sarà ben felice di fare uno sgarbo al Milan, magari lasciandolo fuori dalla Champions.

Mettiamoci pure il fatto che l’allenatore rossoblù, Daniele De Rossi, ha un dna e un passato a tinte giallorosse che sono qualcosa di più che un semplice legame di un ex con la squadra per la quale ha giocato quasi tutta la carriera. Ora che è sulla panchina del Genoa sicuramente (professionale come è) sarà focalizzato sul Genoa. Va da sé, però, che se potesse fare una cosa che va bene per il Genoa e pure per la Roma, ecco, sarebbe la classica situazione in cui si prendono due piccioni con una fava. E questa situazione c’è: vincere col Milan. La Roma giocherà il derby e dovrà poi fare il suo, ma intanto uno stop dei rossoneri a Marassi sarebbe un bell’assist ai giallorossi in ottica corsa Champions..

Polemiche arbitrali tra Genoa e Milan: dai casi Pulisic al rigore sbagliato da Stanciu

A esacerbare ulteriormente la situazione tra Genoa e Milan, negli ultimi tempi ci si sono messi pure gli episodi arbitrali. Il più clamoroso è stato quello relativo a Genoa-Milan del 2023, con un fallo di mano di Pulisic reclamato dalla sponda genoana, che avrebbe influenzato il gol decisivo, a tre minuti dalla fine, per la vittoria 1-0 dei rossoneri. Roba che fece esplodere di rabbia l’allora presidente del Genoa, Zangrillo: «Chiedo rispetto, si sta rovinando il calcio. Quando c’è Davide contro Golia, vince sempre Golia», disse. Ma senza tornare troppo indietro nel tempo, anche la gara di andata dell’8 gennaio, finita 1-1 con Stanciu che ha sbagliato un rigore per i rossoblù al minuto 99, si è conclusa con qualche polemica, legata al fatto che Pavlovic avesse rovinato il dischetto.