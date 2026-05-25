Milan, più nero che rosso: da Allegri a Modric, l'ennesima rivoluzione

Un disastro. Da oggi inizierà la costruzione del nuovo Milan e sarà una rivoluzione totale, in virtù del fallimento sportivo arrivato ieri sera, con la clamorosa sconfitta col Cagliari che ha sancito l'esclusione della squadra dalla prossima Champions. Cardinale, nerissimo in volto a fine gara, insieme al suo braccio destro Massimo Calvelli, rivedrà tutto. Cambierà l’ad Giorgio Furlani , ma a questo punto sono in uscita pure il ds Igli Tare (unico salvato dalla contestazione pre-partita della Curva Sud) e probabilmente anche Max Allegri, corteggiato dal Napoli e fra i candidati alla panchina della Nazionale. Non aver centrato l’obiettivo minimo della stagione, infatti, potrebbe scrivere la parola fine sulla sua avventura bis in rossonero e non è da escludere che sia lui a fare un passo indietro.

Cardinale a Milano: incontri e strategie per il futuro del Milan

Il patron rossonero era arrivato in tarda mattinata a Milano e per cinque ore è rimasto in un lussuoso hotel del centro per incontrare alcune componenti del Milan e pianificare il futuro, ora un Everest senza i proventi della Champions. Poi verso le 18.30 si è recato allo stadio, ha parlato con Allegri e la squadra e dato la carica in vista della partita, quindi con i dirigenti (compresi il presidente Scaroni, Furlani e Tare), poi si è accomodato in tribuna. Nella sua lunga domenica milanese Cardinale ha pranzato con Calvelli, Zlatan Ibrahimovic e Francesca Montini (responsabile fra le altre cose della comunicazione), poi quando lo svedese è andato via (15.15), è arrivato alle 15.50 Geoffrey Moncada, direttore tecnico e capo scout, rimasto per due ore circa. Non si sono visti Furlani (che si è sentito al telefono con Cardinale) e Tare, ma se ci si poteva aspettare la non presenza del ds nel giorno della partita, sicuramente più rumorosa è stata l’assenza dell’ad, da giorni destinato all’addio.

Nuovo Milan: dirigenti, mercato e big in bilico

Cardinale con Calvelli dovranno - vogliono... - rivedere tutto. Da giorni vengono sondati diversi profili per il ruolo di ad: Carnevali, Fenucci e alcuni dirigenti stranieri; mentre Galliani potrebbe tornare come super-consulente, anche se l'eventuale separazione da Allegri potrebbe ora cambiare i piani. Conseguentemente si valuterà chi sarà il ds e poi si passerà al mercato, con il più che probabile addio di Modric e il mancato ingaggio di Goretzka: per il croato e il tedesco, infatti, la Champions era un fattore determinante. In bilico pure tanti big come Rabiot, Pavlovic e Leao. E ora potrebbero essere a rischio pure Ibrahimovic - fortemente contestato dai tifosi mentre lasciava San Siro con Cardinale - e Moncada.