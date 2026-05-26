Modric mai così deluso e nervoso, addio Milan: è pronto il ritorno al Real Madrid

Se lo immaginava ben diverso il suo finale in rossonero. Chissà, magari con un pasillo de honor, dopo due stagioni da protagonista con la maglia del Milan . O semplicemente con un giro di campo a San Siro, per raccogliere l’affetto e la riconoscenza di un popolo che l’ha amato incondizionatamente fin dal primo giorno. Del resto, perché fermarsi proprio adesso, quando potresti riservarti il lusso godurioso di giocare quella competizione che tu stesso hai contribuito a centrare… Niente di tutto ciò. L’ultima istantanea di quest’avventura potente e illusoria, ritrae un Modric spento, svuotato, incredulo e con indosso una maschera. Quella del supereroe sconfitto e costretto ad arrendersi allo strapotere della verità: e cioè che non vi era nulla che potesse fare di più per riportare il Milan in Champions League .

Modrid, quando il tutto per tutto non porta a nulla

Troppe le lacune strutturali ed emotive del suo gruppo squadra. Nevrotico e adolescenziale nel modo in cui ha gettato via la sua stessa identità. Più che credibile, almeno nel girone di andata, con 42 punti raccolti (dietro solo ai 45 dell’Inter) in 19 partite. Eppure ci credeva, il croato. Tanto che aveva chiesto esplicitamente allo staff medico gli straordinari pur di permettergli di scendere in campo contro il Cagliari (dopo l’infortunio allo zigomo rimediato contro la Juventus) e vivere da vicino la festa del popolo rossonero. Il rinnovo annuale altro non era che una mera formalità: tutto deciso, in sintonia con Allegri - a detta sua tra i migliori tecnici mai avuti in carriera - e con il club. Voleva solo vederci chiaro, e assicurarsi di blindare l’unico vero obiettivo stagionale: il quarto posto. Chi gli sta vicino, racconta di averlo visto poche volte così deluso e nervoso. Il peso del fallimento progettuale rossonero - per il quale è già partita la caccia alle streghe con i licenziamenti in toto di Allegri, Furlani, Tare e Moncada - lo sente sulla pelle. E questo gli fa onore, perché è davvero l’ultimo dei responsabili. Ma è proprio in virtù di queste sue sensazioni che ha già fatto sapere al club di voler mettere un punto alla sua storia con il Milan.

Real Madrid, ipotesi ritorno in Spagna per Modric. Ma...

Per l’ufficialità si dovrà attendere qualche settimana. Presumibilmente la fine del Mondiale, e poi sarà lui stesso ad annunciare il suo ritiro dal calcio. Le sirene arabe e statunitensi non lo attirano per nulla. Almeno per il momento. Anche perché, per via indiretta, gli sarebbe già stato comunicato che il Real ha intenzione di mettersi al lavoro per riportarlo a Madrid. Da capire se in veste di dirigente o con un incarico a stretto contatto con l’area sportiva, a cui farà capo José Mourinho. Ma è indubbio che i Blancos gli metteranno sul piatto una proposta allettante. Prima, il club ha da sciogliere il nodo delle elezioni presidenziali, con Florentino Perez che, stando a quanto filtra dalla Spagna, sembrerebbe in vantaggio su Riquelme. La data delle votazioni verrà comunicata entro 15 giorni.

Modric, intrappolato nel posto giusto al momento sbagliato

Ora Luka si concederà un po’ di riposo, prima di partire per il ritiro con la nazionale croata. Ieri, nel frattempo, ha preso parte all’evento organizzato dal Milan: il “Longevity Summit”, tenutosi all’ospedale Galeazzi di Milano. L’ultima occasione per strappare un sorriso ai sostenitori rossoneri, accorsi in massa per farsi fi rmare maglie e sciarpe. Un bagno di folla che ha il sapore agrodolce di un congedo per cause di forza maggiore. Ora si prepara a tornare là dove tutto è cominciato, mentre il Milan sarà chiamato a trovare faticosamente il bandolo della matassa per il dopo Allegri. Per i saluti formali e i tweet di ringraziamento ci sarà tempo; per adesso resta solo l’immagine di un campione immenso rimasto intrappolato nel posto giusto al momento sbagliato.