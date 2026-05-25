Allegri esonerato dal Milan, ufficiale. Via anche Tare, Furlani, Moncada. Cosa filtra sul futuro di Max al Napoli

Finisce dopo appena un anno la seconda parentesi rossonera di Massimiliano Allegri . Dopo il clamoroso ko di ieri contro il Cagliari che ha di fatto estromesso il Milan dalla prossima Champions League , il club ha deciso di cambiare guida tecnica esonerando. È arrivato inesorabile il momento dell'esonero per il tecnico toscano , che però dopo l'ufficialità dell'addio ai rossoneri potrebbe presto trovare panchina . Novità importanti sono arrivati anche per quanto riguarda la dirigenza del club.

Allegri esonerato dal Milan

Allegri aveva sottoscritto con il Milan un contratto fino al 2027, con rinnovo automatico fino al 2028 in caso di qualificazione alla Champions. Eventualità che, come detto, non si è concretizzata, e dunque all'allenatore restava soltanto un anno con il club rossonero. Ma la situazione si è evoluta rapidamente, perché la società ha deciso di optare per un imminente cambio in panchina (con tante novità anche nell'assetto dirigenziale). Il Milan era arrivato all'ultima giornata di Serie A da terza della classe, e chiude il campionato addirittura al quinto posto e dunque in Europa League: un ampio vantaggio sulle concorrenti dilapidato negli ultimi tempi, e così il fallimento dell'obiettivo stagionale è risultato fatale nel rapporto tra le parti.

De Laurentiis vuole Max a Napoli

Eppure Allegri potrebbe restare senza panchina per pochissimo tempo. Un'altra panchina top di Serie A è rimasta vacante, quella del Napoli: ieri è stato pubblicamente sancito l'addio tra il club di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte. E stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da SkySport proprio Massimiliano Allegri potrebbe diventare il nuovo allenatore degli azzurri: d'altronde il trainer toscano era stato molto vicino ai partenopei già un anno fa, quando sembrava che Conte a Scudetto acquisito dovesse andare via.

Alla fine la permanenza del tecnico salentino ha cambiato le carte in tavola con Allegri che si è accasato al Milan: un anno dopo il matrimonio con il Napoli potrebbe davvero concretizzarsi. Infatti De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l'amministratore delegato Chiavelli si sono riuniti quest'oggi per stabilire il profilo a cui affidare la panchina, e al momento Allegri sarebbe in vantaggio sugli altri profili.