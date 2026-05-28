"In diecimila a colpirti la macchina. C'erano giocatori che piangevano": Ibrahimovic senza filtri

Il confronto con Tom Brady: la vittoria come ossessione

L’intervista è stata anche l’occasione per un confronto con Tom Brady, leggenda della NFL e vincitore di sette Super Bowl. Due campioni appartenenti a mondi diversi ma accomunati dalla stessa fame competitiva: "Saremmo stati ottimi compagni di squadra" - ha detto l'americano. Ibrahimovic ha raccontato di aver spesso portato all’estremo la propria competitività, sia negli allenamenti sia nello spogliatoio: "Ho avuto giocatori che piangevano". Brady, dal canto suo, ha spiegato di apprezzare soprattutto quei compagni capaci di rialzarsi dopo i momenti più duri: "Apprezzo i compagni di squadra che hanno affrontato momenti difficili, perché penso: 'Farei qualsiasi cosa per quel ragazzo', perché ho visto chi è veramente". L’ex quarterback ha poi descritto l’importanza del lavoro quotidiano e della resilienza, elogiando chi riesce a trasformare critiche e fallimenti in motivazione.