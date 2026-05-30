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Moncada, non solo Allegri: dopo il Milan è pronto per una nuova avventura

L'ex dirigente rossonero è vicino a un altro incarico dopo l'esperienza in Italia
4 min
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La rivoluzione dirigenziale avviata dal Milan nei giorni scorsi continua a produrre effetti anche fuori dal campo. Dopo la separazione da diversi protagonisti della stagione rossonera, tra cui Geoffrey Moncada, si aprono nuovi scenari per il dirigente francese. Mentre alcuni ex membri del club stanno trovando una nuova sistemazione (Allegri-Napoli), anche l'ex direttore tecnico sembra vicino a una nuova esperienza professionale. Dalla Francia arrivano infatti segnali concreti sul suo futuro, con un club di Ligue 1 pronto ad affidargli un ruolo centrale nel progetto di rilancio.

Cosa è successo al Milan

La scorsa settimana il Milan ha deciso di avviare una profonda riorganizzazione interna, che ha coinvolto diverse figure di primo piano della società. Tra gli addii c'è stato quello di Geoffrey Moncada, che ha concluso il proprio percorso in rossonero dopo anni di lavoro nell'area sportiva. Insieme a lui hanno lasciato il club anche l'allenatore Massimiliano Allegri, destinato al Napoli, il ceo Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare.

La dirigenza milanista ha così scelto di voltare pagina, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, e dare vita a un nuovo corso. Una decisione che punta a ridefinire l'assetto societario e tecnico in vista delle prossime stagioni.

Nizza in pole per il futuro di Moncada

Per Geoffrey Moncada potrebbe però arrivare una nuova opportunità. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, il Nizza avrebbe individuato proprio nell'ex dirigente del Milan il profilo ideale per guidare l'area sportiva. Il club della Costa Azzurra, reduce dalla salvezza conquistata grazie al successo nello spareggio contro il Saint-Etienne (0-0 all'andata e 4-1 al ritorno), è alla ricerca di un nuovo responsabile dopo l'uscita di Florian Maurice. Moncada avrebbe già avuto un incontro con la proprietà per discutere del progetto e delle prospettive future. Le parti sarebbero vicine all'intesa definitiva e la firma sul contratto potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì.

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