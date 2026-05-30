"Non è finita come avremmo voluto": Modric, il messaggio social suona come un saluto al Milan

"Non parla molto, eppure è una guida totale sul terreno di gioco", aveva detto Zlatan Ibrahimovic su Luka Modric pochi giorni fa. In campo e fuori, il croato non è un calciatore molto loquace, ma più riservato. Per questo, il messaggio pubblicato su Instagram fa discutere e preoccupa i tifosi del Milan . L'ex Real Madrid era apparso spento, svuotato, incredulo dopo la sconfitta con il Cagliari che ha condannato i rossoneri all'Europa League . A un mese dalla scadenza del contratto (fissata al 30 giugno 2026), le sue - poche - parole sembrano quasi un messaggio d'addio .

Il messaggio di Modric

Modric era arrivato al Milan la scorsa estate, dopo 13 stagioni al Real Madrid. L'obiettivo era chiaro: riportare i rossoneri in Champions League. La sinergia con Massimiliano Allegri sembrava totale, con il croato che si è preso sin da subito le chiavi del centrocampo. Il Milan ha girato fino a quando Modric è stato in campo, poi il buio. Proprio dopo Milan-Juve e lo scontro con Manuel Locatelli. Fino alla notte fonda di San Siro e la sconfitta con il Cagliari.

Dopo appena un anno, l'esperienza italiana del quarantenne potrebbe già essere terminata. "Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan", così Modric ha salutato il mondo Milan su Instagram. E tra i commenti, tanti tifosi rossoneri gli hanno chiesto di rimanere. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano. E parlare di nuovo spagnolo.

Le ultime sul futuro e il suggestivo ritorno a Madrid

La mancata qualificazione alla Champions League e l'addio di Massimiliano Allegri (esonerato nella rivoluzione voluta dal patron Cardinale) potrebbero spingere Modric ai saluti. Nonostante Zlatan Ibrahimovic stia lavorando per convincerlo a rinnovare e restare a Milano, il croato sembra avere altri piani. Tra le suggestioni, ci sarebbe un clamoroso ritorno al Real Madrid. Da capire in che veste, se da dirigente o con un incarico a stretto contatto con l’area sportiva guidata da quello che in tutta probabilità sarà il nuovo tecnico, José Mourinho. E così, dopo 34 partite, impreziosite da due gol e tre assist, l'avventura di Luka Modric al Milan potrebbe essere arrivata ai saluti (social).