Modric-Milan, non è finita: parlerà con Glasner

MILANO - Luka Modric aspetta Oliver Glasner e Ralf Rangnick. Mentre si avvicina il momento delle scelte da parte di Gerry Cardinale - c'è chi ha fissato in domani un giorno chiave -, sempre più proiettato non solo ad affidare la panchina all’ex tecnico austriaco del Crystal Palace, ma anche a dare le chiavi del club al manager tedesco, arriva un piccolo spiraglio in salsa rossonera per quanto concerne il futuro del campione croato. Modric, come noto, ha ricevuto da tempo un’offerta da parte di Florentino Perez di tornare al Real Madrid, da dirigente o da membro dello staff di Josè Mourinho. Ora che il presidentissimo ha vinto le elezioni, la proposta è diventata concreta, ma Modric - che il 17 esordirà al Mondiale in quel di Arlington (Texas) contro l’Inghilterra - non ha ancora sciolto le riserve sul suo domani. Smettere e quindi tornare a vivere a Madrid e di conseguenza al Real, o restare in campo per altri dodici mesi? A quel punto, non sarebbe da scartare l’ipotesi che torni in gioco anche il Milan. Per aprire questa piccola porta, però, serve innanzitutto che il club rossonero definisca chi guiderà club e squadra e che i prescelti siano convincenti verso Modric, sempre che... vogliano convincerlo. In questi giorni di totale silenzio, ieri sono arrivate però sensazioni positive sul fatto che alla fine Cardinale, andando quindi in direzione opposta ai consigli del consigliere Ibrahimovic - in tutt'altre vicende affaccendato -, sia propenso a scegliere il duo Rangnick-Glasner e chi il tedesco porterà con sé, ds compreso.