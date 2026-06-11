Saelemaekers: "È un peccato non aver raggiunto gli obiettivi ma il Milan resta un club mitico"

" È un peccato non aver raggiunto gli obiettivi di stagione, ma il Milan resta comunque il Milan , un club mitico. In rossonero devi mostrare il 100% in ogni allenamento, in ogni partita. Personalmente, ho dimostrato di poter stare a questo livello e sono fiero di essere in una squadra così grande": lo dice il centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti in vista dei Mondiali . Del caos che sta vivendo il club rossonero ancora senza i principali dirigenti e l'allenatore, Saelemaekers preferisce non parlare, come neppure del suo futuro : "Al momento la cosa più importante per me è la Coppa del Mondo. Tutto ciò che riguarda il club lo metto da parte, non è davvero una delle mie preoccupazioni: preferisco semplicemente concentrarmi su questo grande evento".

Saelemaekers: "Giocare nel Milan mi ha portato fin qui"

L'esterno rossonero ha sottolineato l'importanza dell'esperienza al Milan per arrivare a disputare i Mondiali col Belgio, affermando: "Questa possibilità è un vero orgoglio per me, è il frutto del lavoro che paga dopo tanti anni di fatiche. Ovviamente, è giocare in un club così grande come il Milan che mi ha reso più maturo e mi ha portato fino a qua". Affianco a Saelemaekers in conferenza stampa dal ritiro del Belgio, c'è un altro rossonero: Koni De Winter. Il difensore si è espresso così sull'esperienza in rossonero: "Posso dire che giocare per il Milan è… difficile. C'è molta pressione, molte aspettative. Penso che un giocatore debba imparare a gestire tutto questo, e che abbia fatto una buona scelta ad andare in questo grande club. Ho imparato molto, ho acquisito esperienza e personalmente penso di essere cresciuto molto".