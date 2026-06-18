Mercato Milan, c'è la mano di Mendes: Ramos e Trincao i preferiti, ma occhio a...Zaniolo

MILANO - Fra dieci giorni, il 29 giugno, scatterà ufficialmente il mercato, un mercato che al momento vede il Milan spettatore, in parte. Perché mancano i dirigenti delegati a gestire quello della prima squadra, mentre Milan Futuro e giovanili delle operazioni - come vedremo - le stanno portando avanti. Però qualche movimento si registra, fra giocatori che vengono proposti e suggeriti. In fondo tutti gli operatori di mercato sanno di cosa avrà bisogno il Milan, a maggior ragione ora che è stato ufficializzato Amorim in panchina . La certezza è che al Milan 2026-27 servirà un centravanti di spessore. Gonçalo Ramos è al momento uno dei “9” più chiacchierati. Il portoghese è stato spesso avvicinato al Milan, trattato direttamente oppure offerto dal suo agente, Jorge Mendes .

Cercasi bomber

Dopo tre stagioni da alternativa al Psg, Ramos vorrebbe ritrovare un ruolo da protagonista. Per caratteristiche tecniche, è un centravanti che si sposa con le idee di Amorim. Ha una valutazione ancora alta (più di 40 milioni), ma il contratto fino al 2028 potrebbe agevolare un’operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto nell’estate 2027. Il Milan ha una necessità vitale di trovare un centravanti che si incastri al meglio nel calcio di Amorim e che porti gol. Quando ha giocato da titolare, nell’ultima stagione al Benfica (’22-23), il 25enne portoghese ha segnato 27 gol. Al Psg non è praticamente mai stato la prima scelta, ma ha comunque realizzato 44 reti in 112 incontri. Gonçalo Ramos potrebbe essere quello che non sono riusciti a essere non solo Leao (adattato fuori ruolo da Allegri), Gimenez e Füllkrug nell’ultima stagione, ma tutti i “9” che si sono alternati dopo Giroud, ovvero Jovic, Abraham e ovviamente il deludente Origi. Fra le opzioni alternative va tenuto d’occhio anche Darwin Nuñez, in uscita dall’Al-Hilal. Chiaramente molto dipenderà da chi arriverà a gestire il mercato: col duo tedesco Krösche-Hardung probabilmente sarebbero state battute anche piste in campionati meno in vista, ma col tempo che passa, non è da escludere che il centravanti venga trovato anche fra gli esuberi delle big, come Gonçalo Ramos.

Idea Zaniolo?

Con Amorim in panchina, chiaramente è facile pensare che alcuni giocatori allenati ed esplosi col tecnico portoghese vengano richiesti dallo stesso allenatore. È vero che Amorim troverà a Milanello due elementi - Pulisic e Nkunku - che si potrebbero adattare al suo 3-4-2-1, ma servirà anche un trequartista mancino che parta da destra per accentrarsi. Trincão dello Sporting Lisbona è il primo della lista - il suo agente? Mendes... -, ma attenzione anche a una pista italiana, ovvero Niccolò Zaniolo, fresco di riscatto da parte dell'Udinese ma, si dice, non contento dell'ingaggio ricevuto. Allegri lo avrebbe accolto volentieri, ieri il suo agente è stato avvistato a Casa Milan. Sempre che Amorim non decida di tenersi Chukwueze: il nigeriano era in prestito al Fullham che vorrebbe tenerlo, ma non pagando il riscatto da 26 milioni. A proposito di esterni, è arrivato ieri sera a Milano Aurelien Guernier, 18enne inglese prelevato dalle giovanili del Birmingham City. A definire il suo acquisto Kirovski, dt di Milan Futuro, squadra dove verrà aggregato inizialmente Guenier, così come Lorenzo Calvani, terzino sinistro classe 2008, preso dalla Lazio. Come previsto verrà infine contro riscattato dal Lecce Francesco Camarda per una spesa di 500mila euro.