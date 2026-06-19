"Pronto, sono Amorim": il piano per salvare Rabiot e gli altri big del Milan

Milan, tre big in bilico: la situazione

Per quanto concerne i big che Amorim cercherà di salvare, sono tre i profili in prima fila: Rabiot, Maignan e Pavlovic. Inutile sottolineare come il centrocampista sia arrivato in rossonero su spinta di Allegri, tant'è che se fosse per lui lo raggiungerebbe anche a Napoli. Il Milan potrebbe anche non trattenerlo, ma servirà un'offerta importante (15-20 milioni?). Tecnicamente Rabiot potrebbe non essere il mediano ideale di Amorim, ma ha una tale caratura internazionale che sarebbe ovviamente ancora un titolarissimo. Capitan Maignan con Allegri - e il preparatore Filippi - è tornato a grandi livelli e ha rinnovato il contratto, però vorrebbe giocare la Champions. Un anno fa fu proprio Allegri a stopparne la partenza verso il Chelsea, oggi ci riuscirà Amorim? Il francese, per abilità con i piedi, è perfetto per gli schemi del tecnico. Infine Pavlovic: lui a Milano sta bene, è reduce da un'ottima annata che lo ha fatto finire sul taccuino di diverse squadre. Il Milan senza Champions potrebbe aver bisogno di cedere un big per fare cassa e alimentare un mercato in entrata che dovrà essere sostanzioso numericamente. Amorim, più che Pavlovic, convincerà il club a tenerlo?