Milan, scatta il piano rivoluzione: servono dieci acquisti per Amorim, gli obiettivi 

Chi al ritiro?

Se non ci saranno delle cessioni prima del raduno, al momento sempre fissato fra il 12 e il 13 luglio, saranno dieci i giocatori che torneranno alla base. Filippo Terracciano e Bondo (Cremonese), Musah (Atalanta), Bennacer (Dinamo Zagabria), Comotto (Spezia), Zeroli (Juve Stabia), Alphadjo Cissè (trequartista classe 2006 ingaggiato a gennaio e lasciato in prestito al Catanzaro), Kostic (attaccante '07 acquistato a marzo dal Partizan Belgrado), Chukwueze (Fulham) e Camarda, fresco di controriscatto esercitato sul Lecce. Questi giocatori si andranno ad unire all’organico dell’ultima annata ad eccezione di Füllkrug (prestito scaduto) e quasi sicuramente Modric, il cui contratto scadrà fra dieci giorni. Fra i giocatori in scadenza il 30 giugno c’è anche Pietro Terracciano, ma è possibile che al secondo portiere arrivi una proposta di rinnovo. Dunque, contratti alla mano, Amorim - considerando naturalmente i calciatori impegnati al Mondiale che, al di là del percorso che faranno, dovranno poi svolgere le vacanze - potrebbe dover valutare in tutto 30 giocatori. Molti di loro, verrebbe da dire quasi la metà, potrebbero non far parte del Milan a fine mercato, però l’allenatore e la futura dirigenza sanno che dovranno allungare la rosa rispetto alla stagione scorsa: nel ’25-26 Allegri per campionato e Coppa Italia (più la Supercoppa) ha avuto un organico, portieri esclusi, di 20 giocatori di movimento, ma solo in tredici hanno collezionato almeno 30 presenze e quindici hanno messo insieme più di 1.000 minuti.

Fattore Europa League

Amorim avrà in più l’Europa League, competizione dove il Milan non potrà fare brutte figure. Dunque è lecito pensare che avrà bisogno di 20-22 giocatori di movimento, più tre portieri. Considerando le possibili cessioni - definitive o ancora in prestito - potrebbe esserci bisogno di una decina di acquisti. Analizzando i suddetti rientri, Musah (per duttilità) e Chukwueze (il Fulham lo terrebbe pure, ma non per i 26 milioni stabili nel diritto di riscatto), potrebbero fare comodo ad Amorim; mentre uno dei tre ragazzi cresciuti nel vivaio - Zeroli, Comotto e Camarda - servirà per la composizione delle liste Uefa (si unirà a Torriani, Gabbia e Bartesaghi).

In uscita Bondo, Filippo Terracciano e Bennacer. L'ex Boban, oggi presidente della Dinamo Zagabria, a “Sportske Novosti” ha spiegato di voler trattenere l'algerino, ma senza pagarlo 10 milioni. Lo rivorrebbe gratis: «Aspettiamo che possa risolvere il proprio contratto (in scadenza nel 2027, ndr)». Tolti i big che con Amorim e club valuteranno il loro futuro - in primis Maignan, Pavlovic e Rabiot -, sono in bilico Odogu, Tomori, Estupinan, Loftus-Cheek, Fofana, Gimenez e ovviamente Leao, già chiamato fuori più volte.