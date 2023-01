Galliani, esultanza amarcord in Monza-Inter: come ai tempi del Milan a San Siro VIDEO

Galliani, che show in tribuna sul 2-2 del Monza contro l'Inter

Un prolungato urlo a squarciagola, le mani che vibrano come ad accompagnare i decibel emessi dalle corde vocali, lo sguardo 'spiritato' e l'abbraccio con gli altri dirigenti seduti accanto in tribuna: Galliani e le esultanze scatenate, un binomio che da decenni accompagna i week end di campionato degli appassionati di questo sport. Nato proprio a Monza il 30 luglio di 78 anni fa, nonostante l'atavica e mai celata passione per la Juventus, il "condor" - come è stato bonariamente ribattezzato da amici e colleghi - ha legato il suo nome per la quasi totalità della sua carriera nel mondo del calcio al Milan di Silvio Berlusconi, oggi proprietario dei brianzoli: Galliani, infatti, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato dei rossoneri per 31 anni, dal 1986 al 2017, mettendo in bacheca la bellezza di 29 trofei.