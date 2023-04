Palladino, conferenza Spezia-Monza: "Ottavo posto vale la Champions"

Il Monza vuole continuare ad alimentare le proprie ambizioni in campionato . L'entusiasmo dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina va tenuto acceso e dopo la giornata a porte aperte coi tifosi il 25 aprile, la squadra sta preparando la gara contro lo Spezia . Alla vigilia della partita ha parlato in conferenza stampa Raffaele Palladino , tra obiettivi, avversari e futuo.

Spezia-Monza, le parole di Palladino

Raffaele Palladino ha analizzato la prossima sfida contro lo Spezia: "Il nostro obiettivo è quello di fare una grande prestazione, come dico sempre. E' molto stimolante vincere perchè saremmo quasi salvi. L'obiettivo è finire bene il campionato e poi penseremo al prossimo. Per me la salvezza vale uno scudetto, l'ottavo posto sarebbe una Champions League. Non so dove possiamo arrivare. Possiamo giocarcela con tutte. Abbiamo una proprietà ambiziosa e percepisco durante la settimana che non si vuole mollare di mezzo centimetro. Dobbiamo coronare un sogno".

Sul futuro: "Ogni volta mi fate questa domanda, ma per me non contano i soldi ma soltanto il progetto. A fine campionato mi siederò con la società per parlarne. Sono riconoscente a questa società per la possibilità che mi ha dato". Sui singoli: "Mota Carvalho è straordinario ma deve convincersi anche lui delle sue capacità. Può fare tutto là davanti. Lui non sa la sua potenzialità, probabilmente il salto lo farà quando avrà capito che è forte".