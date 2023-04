Monza, le ambizioni di Palladino: salvezza, ottavo posto e futuro

Non chiamatela matricola. Il Monza sta disputando un campionato sopra le righe e non ha pagato affatto la promozione dalla B alla A, nonostante un inizio davvero complicato. La scelta di esonerare Stroppa dopo sei giornate ha portato gli effetti sperati e ora i brianzoli sognano di poter chiudere nella parte sinistra del tabellone. Un cammino intrapreso con Palladino in panchina, ma anche e soprattutto dalle idee della coppia Galliani-Berlusconi . Un mercato oculato e l'idea di puntare su un allenatore in rampa di lancio.

Monza, i numeri di Palladino

Dal suo arrivo in panchina, nonostante lo scetticismo di tanti, Palladino ha raccolto 11 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. 40 punti conquistati con gioco, idee e personalità. Una salvezza raggiunta con largo anticipo, manca solo l'aritmetica, e ora la possibilità di sognare qualcosa in più. La vittoria contro la Fiorentina in rimonta, da 2 a 0 fino al 3 a 2 finale, ha dato consapevolezza ulteriore ai biancorossi consci di poter raggiungere anche l'ottava posizione in classifica attualmente distante tre punti e occupata dal Bologna. Un percorso che ha permesso di conoscere gli aspetti fondamentali di un lavoro meticoloso e capace ogni volta di sorprendere.

Palladino ha adottato il 3-4-2-1 di gasperiniana memoria, d'altronde dai maestri si cerca sempre di imparare e trarre il meglio, e ha consolidato una mentalità offensiva. Il risultato è sotto gli occhi di tutti con il Monza in piena corsa per chiudere in bellezza una stagione storica sotto tanti punti di vista. Le vittorie contro Inter e Juve le ciliegine di un cammino importante, ora sette finali per l'obiettivo ottavo posto poi lo sguardo al futuro di Palladino, quello ancora incerto visto i dribbling dello stesso allenatore in conferenza. Galliani e Berlusconi hanno costruito un capolavoro e il tecnico è stato bravo a mettere in campo le sue idee.