Palladino, schiaffo a Mourinho: Chiffi perfetto, proteste Roma scandalose

Il Monza non trova la vittoria ma continua a convincere. La squadra di Palladino ha ottenuto un punto importante in casa contro la Roma pareggiando 1-1 in casa. Al termine della sfida il tecnico dei brianzoli ha commentato la prestazione della sua formazione soffermandosi sull'arbitraggio di Chiffi, duramente criticato da Mourinho al termine della gara: "L'arbitro non ha sbagliato nulla, ovviamente per quello che mi riguarda. Non ho mai visto protestare così una panchina avversaria, una roba scandalosa quella che hanno fatto oggi. Chiffi è stato perfetto ed ha arbitrato molto bene. La Roma ci ha fatto giocare male tecnicamente e ci ha fatto giocare sporco perchè spezza tutte le linee di passaggio ed è brava a sfruttare gli errori degli avversari".