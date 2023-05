Palladino, conferenza Torino-Monza: "Juve? Non ho ricevuto nessuna chiamata"

Il Monza e il Torino sono in lotta per conquistare la parte sinistra di classifica della Serie A , con l'ottavo posto nel mirino per coronare la stagione. I brianzoli sono in un ottimo momento di forma e sono reduci dal pareggio contro la Roma. Anche i garanata nell'ultima partita contro la Sampdoria hanno conquistato i tre punti. Palladino ha parlato del match in conferenza stampa.

Torino-Monza, conferenza Palladino

Raffaele Palladino ha analizzato la prossima sfida contro il Torino : "Juric? Mi spiace non poterlo affrontare sul campo, mi avrebbe fatto piacere abbracciarlo, Ivan è un amico. La partita di domani vale tanto, andiamo ad affrontare una squadra che ti mette veramente in difficoltà. Domani voglio vedere una squadra affamata". Sul caso Izzo: "Con Armando c'è un rapporto umano fantastico, oltre che essere un gran calciatore è anche una grandissima persona. E' un ragazzo genuino, gli siamo vicini per ciò che gli sta accadendo". Su Gytkjaer: "Christian è sempre pronto, è affamato di gol, si allena sempre al massimo, quando posso lo inserisco in campo. Ha avuto tante occasioni ma è stato anche un po' sfortunato, mi auguro che da qui a fine campionato possa farne qualcun'altro". Sul futuro e l'accostamento alla Juve: "Non ho ricevuto nessuna chiamata e non voglio sentire niente che sia extra Monza. Sono concentrantissimo su queste cinque partite. Sono parole sincere e non è retorica, voglio fare bene questo finale di stagione perché stiamo facendo qualcosa di magico ed è entrare nelle prime dieci sarebbe qualcosa di unico".