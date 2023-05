Palladino su Monza-Napoli: "Una grande prestazione contro i più forti"

Un'altra, l'ennesima vittoria prestigiosa. Il Monza di Raffaele Palladino , dopo aver sconfitto in campionato Inter e Juventus , riesce ad avere la meglio anche sui campioni d'Italia del Napoli . I biancorossi si impongono per 2-0 con le reti di Dany Mota e Andrea Petagna, quest'ultimo ex di turno. Brianzoli dunque a 49 punti con Fiorentina e Torino.

Palladino sullo Scudetto vinto dal Napoli

Monza-Napoli, parla Palladino

Queste le dichiarazioni rilasciate da Palladino al termine dell'incontro dell'U-Power Stadium: "Abbiamo giocato contro i più forti, grande atteggiamento da parte dei ragazzi. Abbiamo fatto bene, anche in fase di non possesso e nel riconquistare palla. La mia squadra ha grande qualità sia tecniche che morali, ringrazio tutti. Il primo gol? Merito loro: mi ascoltano, ma in campo quando ci sono questi gol è per le loro qualità. Brava la società che ha scelto questi calciatori. Abbiamo una squadra strutturata bene, con tanti elementi di prospettiva: Di Gregorio è pronto al salto di qualità, così come altri giocatori come Rovella, Dany Mota, Ciurria e Carlos Augusto. Quest'ultimo è quello migliorato di più, nasce terzino e ha potenza fisica, capace anche di dare qualità in avanti, può ancora crescere".