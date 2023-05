Il Monza stende il Napoli, la Fiorentina batte l'Udinese: Torino agganciato

Il Napoli campione d’Italia torna a conoscere la sconfitta cadendo per 2-0 sul campo del Monza. Colpaccio di Palladino che batte Spalletti e ontinua a far sognare il popolo brianzolo. Tante i cambi nell’11 degli azzurri che dopo 10 secondi provano subito con Zielinski la conclusione dalla distanza, ma al primo affondo sono i padroni di casa a passare: percussione di Pessina che scarica davanti a Gollini servendo Dany Mota a porta libera per l’1-0 brianzolo. La risposta dei campioni d’Italia si fa attendere e arriva solamente a ridosso della fine del primo tempo con un destro di Anguissa sul quale si esalta Di Gregorio. Nella ripresa Spalletti prova la carta Kvaratskhelia , ma al 53’ raddoppia il Monza: destro di Mota respinto da Gollini, sulla sfera arriva Petagna che controlla e piazza all’angolino. Poco più tardi Mota sfiora anche il tris, è bravo il portiere azzurro. Il Napoli cerca di riaprire la sfida inserendo anche Raspadori , Olivera di testa accarezza la rete se no fesse ancora per un Di Gregorio superbo sul colpo di testa del difensore partenopeo. Nel finale il Napoli ci prova, ma al triplice fischio può partire la festa allo U-Power stadium con il Monza che resta ottavo insieme a Torino e Fiorentina, in attesa del Bologna.

La Fiorentina batte l'Udinese

Ottava piazza anche per la Fiorentina che riscatta il ko dell'andata di Conference con il Basilea preparandosi per il ritorno in terra svizzerra. 2-0 all'Udinese per la formazione di italiano che passa subito in vantaggio con Castrovilli che al 7’ raccoglie dentro l’area e di sinistro punisce l’incolpevole Silvestri. Al 10’ arriva anche il raddoppio di Barak, ma il Var annulla per un fuorigioco in partenza di azione di Kouamé. Alla mezz’ora un altro affondo viola, questa volta con Brekalo che anticipa l’uscita di Silvestri, ma viene fermato dal palo. Ad inizio ripresa è ancora la formazione di casa a provarci con Kouamè che manda sull’esterno della rete. I friulani provano a riorganizzarsi ma solo nel finale hanno la grande occasione con Vivaldo che colpisce il palo. Alla fine la formazione di Sottil si scopre e al 90' Bonaventura chiude i conti in contropiede con la rete del raddoppio.

Fiorentina-Udinese, tabellino e statistiche