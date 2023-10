Palladino, conferenza Roma-Monza: squalifica Gomez e caso scommesse

Il Monza è in un momento positivo e potrà confermare i grandi passi in avanti contro la Roma . Palladino ha presentato il match in conferenza, facendo chiarezza anche sulla squalifica di Gomez. L'allenatore ha spiegato quali potranno essere le soluzioni in avanti, considerando anche il grave infortunio di Caprari e ha poi detto la sua sul caso scommesse .

Roma-Salernitana, le dichiarazioni di Palladino

Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Monza, che ha parlato subito della squalifica di Gomez: "Dispiace per il Papu perché perdiamo un grande calciatore e un grande uomo. Si era integrato benissimo. Eravamo consapevoli di questa cosa ma il gruppo ha reagito bene. Vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. In questi momenti la squadra ha sempre dato ottime risposte. Le soluzioni in avanti? Valentin Carboni sta bene, è rientrato da 3 settimane e merita un suo spazio. Anche Machin lo vedo pimpante, e in generale abbiamo tante possibilità nella trequarti. Contro la Roma chiaramente proveremo a mettere in campo la miglior formazione possibile. Dobbiamo comportarci esattamente come contro la Lazio. Affrontiamo una squadra forte, con una grande rosa. Dovremo fare una partita molto attenta perché se abbassiamo la guardia anche solo dell'1% è un male". L'allenatore ha poi espresso il suo pensiero sul caso scommesse: "Questo è un argomento molto delicato. Credo vada fatta chiarezza, le regole sono regole. Chi scommette è giusto che paghi. E' anche vero che dietro i calciatori ci sono gli uomini e vanno aiutati intervenendo senza puntare il dito. I miei ragazzi sono straordinari, vanno anche al di là del calcio. Sono fiero di poter allenare grandi uomini".