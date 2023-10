Palladino risponde a Mourinho: "Con lui si parla solo di cose extra campo"

Roma-Monza, parole Palladino

Raffaele Palladino ha analizzato la gara contro la Roma e prima ha parlato del gesto di Mourinho verso la panchina: "Giusto per essere chiari non voglio fare polemica altrimenti si parla solo di quello che succede fuori dal campo. Quando parla lui è un grande comunicatore e io voglio parlare solo del campo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e della prestazione che hanno fatto. In dieci contro undici abbiamo fatto una grande partita. Il calcio è anche questo, non meritavamo e questa partita ci farà crescere". Sulle occasioni: "Non volevamo fare barricate e noi siamo una squadra che ci vogliamo difendere bene e attaccare con forza. Potevamo scegliere meglio qualche situazione ma nella ripresa ho visto reazione e una squadra che ha messo il cuore in campo". Sull'espulsione di D'Ambrosio: "Non voglio commentare gli episodi arbitrali perché non l'ho rivisto. Sicuramente lui è entrato in maniera decisa ed è quello che chiedo ai miei giocatori, non sono arrabbiato con lui. Cercava la palla e purtroppo succede". Su Vignato: "Un ragazzo che sta crescendo molto e su cui io credo tantissimo. Quando è entrato ha messo in difficoltà tutta la Roma. Ciurria? Nelle rifinitura ha avuto un piccolo risentimento muscolare e non volevo rischiarlo".