Doping Gomez, Mourinho pesantissimo: Ha giocato contro la Juve da positivo

"Papu Gomez squalificato per doping? Non ricordo di averci giocato contro in finale di Europa League, penso che abbia giocato contro la Juventus con controllo positivo. Quello che gli è successo non è un mio problema, trattare l’argomento mi metterebbe in difficoltà. Però non voglio prendere quello sciroppo lì altrimenti potrei risultare positivo anche io...". Sono le parole di Mourinho in conferenza stampa al termine di Roma-Monza sulla notizia della positività del fantasista argentino, da poco prelevato dai brianzoli a parametro zero.