Palladino e la Juve: “Non la sfida più complicata. Da giovane…”

Cagliari-Monza, conferenza Palladino

L'allenatore ha fatto subito chiarezza sulla disposizione tattica della squadra: "Per me non esiste un solo sistema di gioco, sicuramente il 4-2-3-1 mi è sempre piaciuto. Anche l'anno scorso lo abbiamo proposto ma a partita in corso mentre quest'anno anche dal primo minuto. Ho dei giocatori ‘camaleontici’ e non escludo che contro il Cagliari riproporremo questo modulo". Sul rapporto con Claudio Ranieri: "Alla Juventus ero molto giovane e mi diede molti consigli, lo ringrazio umanamente per quello che mi ha dato. E' un allenatore molto pragmatico e le sue squadre sono difficili da affrontare". Sugli indisponibili: "Out Caprari e Izzo, con quest'ultimo che però dovrebbe rientrare la settimana prossima con il gruppo squadra. Non ci saranno anche Vignato e Franco Carboni". La prossima settimana, il Monza se la vedrà con la Juve, ma Palladino non vuole cali di tensione: "La partita più complicata è quella con il Cagliari, giochiamo in un campo difficile. Dobbiamo evitare leggerezza e superficialità. Alla partita contro i bianconeri ci penseremo da lunedì in poi".