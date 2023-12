Pessina, l’amico Locatelli e Allegri: “Che gli frega se parlano male di lui”

MONZA - Matteo, dica la verità: quante volte ha sentito Manuel questa settimana? "Neanche una, l’ho sentito dopo l’infortunio alla costola: però mi aveva detto che stava fuori 25 giorni e invece con l’Inter è entrato, c’è qualcosa che non quadra in questa guarigione miracolosa".

E giù una risata. Matteo, naturalmente, è Pessina, capitano del Monza; Manuel è Locatelli, metronomo - di questi tempi un po’ ammaccato - della Juventus. Amicizia di lungo corso tra i due, cementata dalla vittoria azzurra a Wembley dopo i tanti giorni di ritiro, sin dai tempi del Milan, passati giocando a ping pong:

"Lui ha più estro e talento, io vinco. Io sono un Ronaldo, lui è un Messi. Di certo l’unica volta che ci hanno ripresi ho vinto io, anche se lui tuttora lo nega: ma ci sono le prove".

La notizia è che vi sfidate a ping pong e non alla playstation...

"Vero, non ci è mai piaciuta e, stando insieme, abbiamo sempre preferito fare qualche “chiacchiera” oppure sfidarci a ping pong".

Restando agli amici: Filippo Tortu, da buon juventino, le ha lanciato qualche gufata?

"Anche lui è stato buono. Sarà allo stadio e, anche se è juventino, un po’ fa il tifo per Monza e per me. Quindi, se dovesse andare come vogliamo noi, non sarebbe del tutto dispiaciuto".

Altra risata. A proposito, rispetto all’anno scorso come è cambiata la percezione che le avversarie hanno del Monza?

"Noi eravamo un po’ la sorpresa, come ora possono essere Frosinone e Genoa. Oggi non lo siamo più e per questo è ancora più difficile: chi ci incontra sa che troverà un avversario con cui ha già faticato, lo percepisco in campo come ci sia ben altra attenzione quando ci affrontano. È più tosta, ma noi siamo cresciuti e diventati ancora più forti".