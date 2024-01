Monza show, Citterio: "Possiamo arrivare in alto. Inter? Diremo la nostra"

Il 2024 del Monza è ripartito con una vittoria importante contro il Frosinone. I brianzoli hanno strappato allo Stirpe i tre punti con le unghie e con i denti , grazie anche alla prestazione superlativa di Valentin Carboni. Il classe 2005, in prestito dall'Inter, ha propiziato il gol di Dany Mota e poi si è messo in proprio trovando la sua seconda rete in campionato dopo quella contro la Juve. Al termine della sfida ha parlato a Dazn Stefano Citterio, vice di Palladino squalificato e in tribuna a seguire i suoi ragazzi.

Frosinone-Monza, parole Citterio

Stefano Citterio ha analizzato la vittoria contro il Frosinone: "Preparato la partita nel migliore dei modi e con un approccio stupendo. Vanno fatti i complimenti a tutti i ragazzi per la prova di oggi su questo campo difficile. Nella ripresa è uscito fuori lo spirito del gruppo che sa cosa vuole ottenere. Possiamo arrivare in alto". Sui gol subiti: "Potevamo gestire meglio i minuti dopo il terzo gol, avremmo potuto incanalare la partita in un'altra maniera ma sottolineo ancora l'atteggiamento". Sui singoli: "Carboni e Mota? Difficile fare nomi oggi. Loro hanno fatto una grande partita ma anche chi è subentrato. Gagliardini ha fatto bene da centrale. Tutti si mettono a disposizione e lottiamo per un unico obiettivo". Un bilancio al girone d'andata: "Tantissima soddisfazione aver girato a 25 punti. Superato quanto fatto lo scorso anno e siamo felici. Il nostro obiettivo è quello di continuare così e imporre il nostro gioco". In chiusura sulla sfida all'Inter: "Gara tosta contro la capolista ma vogliamo dire la nostra".