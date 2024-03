Palladino rivela l'esito del ricorso di Gomez: "Lo comunicherà la società"

Genoa-Monza è sfida tra le due squadre rivelazione di questa stagione. Da un lato c'è Gilardino capace di portare le sue idee e il suo gioco anche in Serie A dopo la fantastica promozione dalla cadetteria, mentre dall'altra Palladino si conferma sulla scia dell'anno scorso. Una partita tra due allenatori giovanissimi e con un modo di giocare simile per interpretazione della gara stessa e per idee. Nell'ultimo turno sono usciti sconfitti rispettivamente contro Inter (2-1 meritando qualcosa di più) e con la Roma (4-1) e sono separati da soli tre punti con i brianzoli avanti. In conferenza stampa parla Raffaele Palladino che annuncia anche alcune novità riguardanti il ricorso sulla squalifica per doping di Gomez .

Genoa-Monza, conferenza Palladino

Raffaele Palladino ha voluto analizzare come prima cosa la questione Gomez: "Il ricorso è stato respinto da quello che so, ma la società lo comunicherà a breve". Poi è tornato a parlare della partita contro i rossoblù in programma sabato sera: "Sono legatissimo sia alla città che al Genoa, in quelle stagioni ci siamo tolti grandi soddisfazioni con il maestro come Gasperini. Come squadra devo dire che stanno facendo un campionato bellissimo, ho visto una loro crescita e sono molto forti. Non è una sfida tra me e Gilardino, dovremo andare là con personalità".

E sugli obiettivi: "Penso solo alla prossima partita, non so nemmeno chi affronteremo tra una settimana. Sono abiutato a non guardare troppo a lungo termine". E sul futuro e l'interesse della Lazio: "Bisogna avere rispetto per Sarri, queste cose non mi interessano perché sono extracampo. Il mio futuro è la gara col Genoa". A chiudere un pensiero sull'Europa: "Il nostro obbiettivo è solo fare bene con il Genoa. Questo club aveva come obbiettivo la salvezza e siamo vicini a centrarla. Tutto ciò che verrà dopo sarà un di più. Davanti al Monza ci sono squadre più forti. Ci proveremo ma sarà difficile arrivare dalla parte destra della classifica”.