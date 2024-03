Palladino: Maldini una perla. Tanti miei ragazzi possono ambire all'Italia

"Maldini ha tirato fuori una perla". Così Raffaele Palladino ha commentato il gol vittoria del suo Monza contro un Cagliari arcigno e ben messo in campo da Ranieri. Non una gran partita per i brianzoli, come ha detto anche il tecnico biancorosso, ma la prodezza del figlio d'arte ha permesso alla squadra di trovare tre punti importanti e rispondere subito presente alla vittoria del Torino a Udine . Un botta e risposta a distanza con vista sull'Europa perché sognare non costa nulla: "Ci proveremo".

Monza-Cagliari, le parole di Palladino

Raffaele Palladino ha analizzato in conferenza stampa la vittoria sul Cagliari: "Non abbiamo giocato bene tecnicamente per merito loro, ma è stata una vittoria bellissima. Dopo il gol di Daniel è uscito lo spirito della squadra e non abbiamo mai rischiato". Sugli obiettivi il tecnico non si sbilancia troppo ma avvisa le avversarie per l'Europa: "Dobbiamo essere la mina vagante. Ce la giocheremo contro grandi squadra, non era il nostro obiettivo ma daremo il massimo. Vogliamo comunque superare il record di punti fatto lo scorso anno".

Sulla squadra e l'assenza di giocatori del Monza dalla lista dei convocati dell'Italia: "Spalletti è un grande Ct e tanti dei miei ragazzi possono ambire alla maglia azzurra. Si stanno allenando al massimo e speriamo a fine campionato qualcuno possa essere nella lista". Sul futuro: "Non si conosce. La dirigenza vi dirà tutto sull'argomento, ma per adesso penso alle nove finali che ci aspettano. Poi per quanto mi riguarda del mio futuro ci penseremo a fine stagione". A chiudere su Maldini: "Ha tirato fuori una perla che ci ha portato in vantaggio. Ha talento e tiro, ha messo la palla all'incrocio. Non stava facendo bene e gliel'ho detto. E' un ragazzo serio che mi piace molt e deve dare continuità alle sue prestazioni".