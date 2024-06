Monza, addio Palladino? Galliani valuta un ex Juve: i nomi in lista

Monza, la lista di Galliani per il post Palladino

L'ad del Monza, Adriano Galliani, è al lavoro per trovare il possibile sostituto di Palladino, che ancora non ha dato una risposta certa ai brianzoli sul suo futuro. Il condor, ora in direzione Wembley per la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, ha già qualche nome in lista. Tra questi figura Baroni, che non ha accettato la proposta di rinnovo da parte del Verona e poi due ex giocatori che ha avuto al tempo del Milan. Di chi parliamo? Di Pirlo, ex tecnico della Juventus, ora alla Sampdoria, e Nesta che siede al momento sulla panchina della Reggiana. Per ora restano idee, visto che c'è ancora la possibilità di un ravvicinamento con Palladino, nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il suo passaggio alla Fiorentina.