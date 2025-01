D’Ambrosio espulso e furioso con gli arbitri: “Questi sono scarsi veri..."

Il copione di Monza-Cagliari è cambiato dopo l' espulsione diretta data a D'Ambrosio per un fallo di reazione su Mina al 63'. L'ex difensore dell' Inter ha lasciato così la sua squadra in dieci per l'ultima mezz'ora della partita, compromettendo una delicata sfida salvezza. La decisione dell'arbitro è arrivata dopo un consulto con il Var e dopo aver visto le immaginial monitor. Ma la scelta non è piaciuta al difensore brianzolo che ha reagito senza mezzi termini

D'Ambrosio espulso, la reazione: cosa è successo

Dopo un contrasto con il giocatore del Cagliari, Mina, D'Ambrosio da terra si è rialzato e con malizia lo ha colpito con i tacchetti tra i genitali e l'interno coscia. Un gesto che è sfuggito all'arbitro Di Bello, richiamato subito dal Var per rivedere le immagini al monitor. Dopo l'on field review il direttore di gara non ha avuto dubbi e ha estratto il cartellino rosso per il difensore del Monza, che non ha gradito la decisione. "Ma come faccio ad alzarmi? Ma come faccio ad alzarmi?" ha ripetuto cercando di spiegare il suo movimento a suo giudizio genuino e senza nessun tentativo di fare male. E in seguito ha commentato: "Oh… questi sono scarsi veri!", riferendosi agli arbitri.