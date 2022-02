Napoli, Lozano ha iniziato l'iter riabilitativo: ecco quando rientra

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - Rientrato in Campania con una spalla lussata, infortunio rimediato nel match fra la nazionale messicana e quella panamense disputatosi la scorsa settimana, Hirving Lozano, "dopo il consulto con lo staff medico del Club e il Professor Castagna ha iniziato il suo iter riabilitativo che prevede terapie e lavoro personalizzato in palestra": lo comunica il Napoli in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.