Napoli, Spalletti: "Non è un'occasione persa, buon pareggio"

NAPOLI - Il Napoli non va oltre l'1-1 contro l'Inter, che difende il primo posto in classifica. Per Spalletti è mancata la costanza della "leggerezza talentuosa di squadra, che in alcuni momenti l’abbiamo fatta vedere e in altri l’abbiamo abbassata, facendo venire fuori la forza dell’Inter. E così diventa tutto più difficile. La squadra ha interpretato bene la gara per lunghi tratti, la difesa dipende molto dalla gestione della palla e quando non riesci a gestirla diventa difficile", ha spiegato il tecnico a Dazn.