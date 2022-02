Napoli, l'infermeria torna a riempirsi: Politano e Lobotka si fermano

NAPOLI - La sfida scudetto con l'Inter lasca strascichi nella rosa del Napoli. Al termine della sfida coi nerazzurri, infatti, in casa parteopea sono iniziate le valutazioni sulle condizioni di Politano e Lobotka, usciti malconci dal match. Nella mattinata di lunedì sono arrivati gli esiti degli esami strumentali: "Nella mattinata - si legge sul sito ufficiale del Napoli - Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo". Ancora incerti, al momento, i tempi di recupero per entrambi, che però quasi certamente saranno costretti a saltare le due sfide di Europa League contro il Barcellona e le gare con Cagliari e Lazio in campionato.