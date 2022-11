Napoli, Spalletti: "Scudetto? Ci sono 6 squadre". E sull'errore di Kim...

NAPOLI - Il tecnico del Napoli , Luciano Spalletti , ha parlato ai microfoni di DAZN/Sky Sport dopo il successo casalingo degli azzurri contro l'Udinese , l'ultimo impegno prima della sosta per il Mondiale: "I 15 minuti finali di gara aiutano a sottolineare che quanto fatto fin qui dai ragazzi non è scontato. Devo ringraziarli per tutte queste vittorie, hanno fatto una prima parte di campionato stratosferica. E’ un gruppo bellissimo". Su Kim : "Fa notizia un mezzo inciampo che ha avuto, figuratevi che stagione ha avuto fin qui. Qualche palla deve sbagliarla anche lui, non è possibile altrimenti. Le ha giocate tutte fin qui e ha sbagliato pochissimo".

Spalletti: "Questo Napoli è eccezionale, ci sono 6 squadre per lo Scudetto"

"Per mentalità e disponibilità questa squadra è eccezionale", ha proseguito Spalletti. "Tutti hanno grande voglia, la giusta mentalità. La squadra partecipa emotivamente alla partita in maniera bellissima, sono tutti titolari, in campo e in panchina”. Su Meret: “Ha fatto una parata bellissima sullo 0-0. Ha fatto delle bellissime letture sulle palle in profondità, ha capito benissimo quando poteva uscire e quando no". Infine, sullo scudetto: "Le concorrenti sono 6 e sono tutte vicinissime. Basta poco per riaprire la classifica. La partita di questa sera ha dimostrato che ci vuole poco per rischiare di perdere una partita. Neanche sul 3-0 puoi stare tranquillo".