Osimhen si carica per la Juventus con il premio arrivato da Dubai

NAPOLI - A 48 ore dallo scontro al vertice contro la lanciatissima Juventus di Max Allegri, distante sette punti ma reduce da otto vittorie consecutive - tutte con un clean sheet - l'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen è stato premiato oggi come 'giocatore emergente dell'anno Power Horse' per le sue eccezionali prestazioni durante il 2022. La 13ª edizione dei Dubai Globe Soccer Awards, organizzati con il Dubai Sports Council, si è tenuta nell'emirato il 17 novembre 2022 scorso. Qui le stelle del calcio internazionale si sono riunite con personaggi illustri e ospiti per celebrare l'evento annuale e riconoscere i vincitori in 21 categorie. I Dubai Globe Soccer Awards hanno anche accolto Power Horse come nuovo sponsor, introducendo il premio di Power Horse Emerging Player of The Year, che riconosce i giovani giocatori che si sono distinti nell'ultima stagione con le loro performance incredibili. Il vincitore della categoria è stato il calciatore nigeriano Victor Osimhen, che ha avuto una stagione fantastica in Serie A e si è affermato come una delle stelle emergenti in Italia e in tutto il mondo.