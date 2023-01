Grassani, dopo il cambio di cravatta la rassicurazione in Rai ai tifosi Napoli su Osimhen

NAPOLI - Il Napoli è al centro dell'attenzione per l'affare Osimhen, una trattativa che coinvolse anche diversi giovani della Primavera del Napoli girati al Lille ma che, in realtà, non sono mai scesi in campo con il club francese. L'indagine sull'acquisto dell'attaccante nigeriano da parte della Procura partenopea si concluderà verso la primavera e questa ipotizza due reati nei confronti dei vertici della società. L'avvocato Mattia Grassani (legale del club di De Laurentiis), protagonista di un simpatico siparietto con Massimiliamo Allegri, è intervenuto ai microfoni della Rai per fare chiarezza della situazione del club partenopeo: "L’operazione del Napoli non si incrociava con quelle della Juventus, e quindi nulla è cambiato tra l’assoluzione in secondo grado del Napoli e la nuova apertura della Corte d’Appello. Il Napoli aveva solo una movimentazione di un solo giocatore".