De Laurentiis: "Napoli sempre molto competitivo. E il più onesto"

In sala stampa per la conferenza stampa della vigilia della sfida tra Eintracht Francoforte e Napoli, valida per gli ottavi di finale di Champions League, al fianco del capitano Giovanni Di Lorenzo e del tecnico Luciano Spalletti c'era anche il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club partenopeo risponde così a chi è sorpreso del percorso stagionale dei suoi: "Mi meraviglio che ci si ecciti per un Napoli che è sempre stato competitivo. Non dico il più forte ma competitivo e soprattutto il più onesto. Dal punto di vista del mondo, poi, vincere la Champions è molto più importante, ti dà un'immagine che Napoli come città ha già".