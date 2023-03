Napoli-Lazio, Spalletti: "Loro bravi e fortunati. Vecino? Merita i complimenti"

NAPOLI - Prima sconfitta casalinga per il Napoli di Luciano Spalletti in Serie A. La Lazio si è imposta al Maradona per 1-0 grazie all'eurogol di Vecino dalla distanza. Maurizio Sarri, che con i partenopei lo scudetto l'ha solo sfiorato per poi vincerlo con la Juventus, sbanca così il suo vecchio stadio grazie alla rete dell'uruguaiano nel secondo tempo. Al termine della sfida, Spalletti ha esordito dichiarando: "Abbiamo palleggiato in maniera più sporca rispetto al solito, abbiamo forzato le uscite laterali dove loro ci lasciavano delle linee di gioco. Tre o quattro volte potevamo andare in mezzo ma siamo stati poco pazienti".