Napoli, la maledizione di inizio marzo: la Juve e Sarri nel destino

Il Napoli ha perso la sua prima gara al Maradona in Serie A . La squadra di Luciano Spalletti , spedita verso lo scudetto, non è riuscita ad imporsi sulla Lazio dell’ex Sarri che con una grande prestazione difensiva ha sbancato il suo ex stadio grazie all’eurogol di Vecino . Il vantaggio sulle inseguitrici resta comunque enorme: +17 sulla Lazio in attesa di Inter e Milan che potrebbero riportarsi a 15 punti dalla vetta, aspettando cosa accadrà con il caso plusvalenze della Juventus . L’unico dato che potrebbe preoccupare i tifosi del Napoli, comunque, non è legato al rendimento della squadra ma ad una ricorrenza sfortunata degli ultimi anni.

Napoli, la data sfortunata di marzo

Il primo ko casalingo è arrivato ieri, venerdì 3 marzo, una giornata che negli ultimi anni è spesso stata decisiva in negativo per il Napoli. A partire dal 2018, quando nella stessa data andò infatti in scena un vero incubo per i partenopei allenati allora proprio da Sarri: nel pomeriggio si gioca Lazio-Juve risolta da Dybala all'ultimo secondo e in serata il Napoli perde 2-4 in casa contro la Roma di Di Francesco, vedendo così i bianconeri avvicinarsi a -1 dalla vetta con una partita in meno, prima di vincere lo scudetto per pochi punti di differenza. Ancora la Juventus nel destino, quando il 3 marzo del 2019 la squadra di Allegri vince in casa del Napoli per 2-1 con Pjanic ed Emre Can portandosi così da sola a +16. L'ultimo caso è quello della stagione 2020/2021, quando i partenopei pareggiano per 3-3 a Sassuolo perdendo punti preziosi per la qualificazione in Champions League, che poi ottiene ancora la Juve di Pirlo con un solo punto in più in classifica.