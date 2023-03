Napoli ora fa i conti per la festa Scudetto

Il tricolore da cucire un pezzo alla volta sulle maglie azzurre, a distanza di 33 anni dall’ultima volta. Napoli fa il conto alla rovescia e con 18 punti di vantaggio e soltanto 12 giornate di campionato ancora da giocare, comincia ad individuare la partita che attribuirà con certezza il titolo di campioni d’Italia. I più prudenti, anche all’interno del club azzurro, individuano in Napoli-Fiorentina, 34ª giornata del 7 maggio , il match utile per quello diventerà un Big Bang da 3 milioni di persone a festeggiare per le strade di Napoli. Oppure la giornata numero 33, quanti sono gli anni di assenza dello scudetto nella città di Partenope, quando la squadra di Spalletti affronterà l’Udinese al Friuli . Ma i fan più sfegatati indicano nella giornata numero 31, all’Allianz contro la Juventus il 23 aprile , quella del desiderio più grande: festeggiare a casa degli avversari storici non avrebbe prezzo. Sono calcoli che la squadra ed il tecnico preferiscono evitare, per concentrarsi sulle sfide, una ad una per come si presenteranno.

Ora l'Eintracht: gli infortunati e i recuperi

Ora l’obiettivo è la gara di mercoledì contro l’Eintracht, per raggiungere lo storico obiettivo dei quarti di Champions League. Spalletti non si fida dello 0-2 di Francoforte e proporrà la formazione migliore, nella convinzione di riuscire a recuperare tutti gli acciaccati ad eccezione di Raspadori: l’ex Sassuolo anche ieri ha fatto lavoro personalizzato in campo e si rivedrà domenica a Torino. Meret, costretto al forfeit contro l’Atalanta pochi minuti prima dell’inizio del match, si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad accertamenti strumentali al polso della mano destra: l’esito è stato negativo e mercoledì dovrebbe riprendersi il posto da titolare. Lozano, assente contro l’Atalanta, ha smaltito la leggera contrattura al flessore e ieri si è allenato con quelli che non erano scesi in campo sabato allo stadio Maradona. Sarà disponibile mercoledì per il ritorno degli ottavi di Champions. Kim, uscito contro l’Atalanta al 31’ del secondo tempo per un dolore al polpaccio della gamba destra, ieri ha partecipato, insieme agli altri titolari della sfida vinta 2-0, ad una seduta di allenamento cosiddetta “di scarico”. E’ un problema che il difensore sudcoreano si trascina da quando ha subito un piccolo intervento al dito di un piede destro che gli ha provocato un riflesso su quel muscolo che ogni tanto si infiamma. Nessun problema grave, Kim dovrà convivere con lo stesso. Nel corso della conferenza stampa di Spalletti, programmata per le ore 19 di domani nella sala stampa dello stadio Maradona, si saprà se potrà essere utilizzato nel match di mercoledì contro l’Eintracht, che sabato ha pareggiato (1-1) in casa il match di Bundesliga contro lo Stoccarda.