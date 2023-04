Lecce-Napoli, Spalletti e il possibile recupero di Osimhen per il Milan

LECCE - Ritrova subito il sorriso il Napoli che torna al successo passando per 2-1 in trasferta contro il Lecce. Al termine della gara, il tecnico azzurro Luciano Spalletti commenta: "Ho ritrovato sostanza, ho giocatori che sanno valutare i comportamenti delle partite che scorrono. Il Lecce ha fatto risultati importanti con le grandi, una squadra che si esalta con la qualità alta, messa bene in campo. Ho detto a Baroni che non era facile portare via risultato da qui. Questo risultato ci dà tranquillità per preparare bene le prossime partite". Preoccupano le condizioni di Simeone nella speranza di riavere presto Osimhen: "Va valutato bene, però ha avuto un problemino. Lì per lì sembrava muscolare, poi sopra al ginocchio. Quando ha riprovato ha sentito il punto che si indolenziva. Osi vorrebbe giocarle tutte, anche quando è in macchina vorrebbe giocare, però poi ci sono situazioni che vanno valutate bene. Secondo me i medici hanno trovato la soluzione corretta perchè rischiava di farsi male seriamente, ora vediamo con la pressione dentro ai muscoli come va, fino ad ora solo corsa blanda".

Spalletti: "Osimhen? Spero di recuperarlo presto"

Sul nigeriano e sul match Spalletti aggiunge: "Da me non dipende niente nella crescita se i giocatori hanno qualità. Lui ha roba che straripa da ogni parte, diventerà un giocatore fortissimo. Diventa difficile senza di lui nella profondità, a livello fisico, quando c'è lui è anche più facile pressare. Speriamo di recuperarlo presto. Per me Raspadori ha fatto bene, ha cucito bene con i centrocampisti. In dei momenti abbiamo fatto cose di cui non c'era bisogno, però era una gara delicata e abbiamo giocato con equilibrio". Importante la reazione per il tecnico azzurro: "La partita con il Milan è stata delicata dal punto di vista mentale, perchè il Milan è la prossima avversaria in Champions. Riuscire a rifare la prestazione che ha contraddistinto la nostra classifica era fondamentale. Ci voleva carattere, faccio i complimenti ai calciatori". La chiusura è tutta per Di Lorenzo: "La fascia gli ha dato ancora più forza e responsabilità, è bellissimo vederlo al campo, quando idmostra a tutti il comportamento in come si sta dentro e fori dal campo. E' una roba che fa fortunati gli allenatori che ce l'hanno a disposizione. Abbiamo parlato spesso di calciatori moderni, è più facile essere moderno in mezzo al campo. Quando a farlo è un difensore o un attaccante, come attacca la difesa avversaria. Di Lorenzo è un grande giocatore Azione finale? Il direttore di gara ha fatto una buonissima partita, li ha valutata che era finita e ha fatto bene".