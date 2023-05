Il Napoli come l'Inter del 1953: il dato sullo Scudetto delle prime volte

Napoli, trentatré anni dopo lo Scudetto alla giornata numero 33

Trentatré come gli anni che i tifosi del Napoli hanno dovuto attendere per festeggiare la vittoria del terzo tricolore che ha scatenato entusiasmo dilagante in strada fino all'alba nel capoluogo campano e in provincia. Un successo ottenuto con una marcia autorevole: 80 punti, frutto di 25 successi e 5 pareggi a fronte di sole 3 sconfitte. Miglior attacco (69 gol fatti) e miglior difesa (23 incassati).