Napoli, Kvaratskhelia ko: è in dubbio per la sfida con l'Inter

Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Inter , Khvicha Kvaratskhelia è in dubbio per la sfida tra azzurri e nerazzurri.

Verso Napoli-Inter, problemi per Kvara. Mario Rui in gruppo

Sul fronte dei singoli, Mario Rui ha svolto l'intera seduta in gruppo, Zedadka un allenamento personalizzato in campo e palestra mentre Kvaratskhelia ha è stato alle prese con lavoro personalizzato in palestra e in campo in seguito ad un trauma contusivo subìto ieri in allenamento. Da valutare, dunque, se il georgiano sarà a disposizione per il match contro l'undici di Simone Inzaghi, fresco di qualificazione alla finale di Champions League.