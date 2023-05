Clamoroso De Laurentiis, Napoli-Spalletti verso l'addio: le dichiarazioni

A Napoli sono ore calde per il futuro di Giuntoli e anche per quello di Spalletti. Il presidente De Laurentiis si è espresso in merito alla questione ai microfoni di Sky, in occasione della presentazione delle maglie celebrative del terzo scudetto azzurro. I due si erano incontrati anche ad una cena nei giorni scorsi, proprio per programmare la prossima stagione e discutere se proseguire insieme.