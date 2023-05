Napoli, c’è pure Reina nello staff di Luis Enrique

NAPOLI - Aurelio De Laurentiis a Roma da Papa Bergoglio, Luciano Spalletti a Castelvolturno con il popolo. Le vite di presidente ed allenatore viaggiano su binari paralleli ed ormai sembra impossibile che possano nuovamente incontrarsi. Però bisogna attendere che finisca il campionato per capire se davvero è definitivamente terminata la storia tra il coach toscano ed il club campano con il quale ha vinto il primo scudetto della sua carriera. Il patron del Napoli non ha fretta, anche perchè ha lanciato ami un po’ dovunque ed uno dei tanti nomi individuati certamente siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Ieri De Laurentiis ha incontrato il pontefice assieme ai giovani del movimento internazionale Scholas Occurrentes e gli ha donato una maglietta del Napoli con il numero 10 e la scritta Papa Francesco, oltre a un piccolo piede in oro di Diego Armando Maradona. «Spero che un giorno si possa fare un’amichevole tra il Napoli e la sua squadra del cuore, il San Lorenzo de Almagro», gli ha proposto il patron, nel mentre El Cholito Simeone gli consegnava un pallone della Lega serie A con tutti gli autografi dei compagni di squadra. Autografi che anche Spalletti ha firmato, numerosi, al termine dell’allenamento di ieri mattina.