Garcia: "Voglio un Napoli affamato!" Su Osimhen e il sostituto di Kim...

Il posto del tecnico di Certaldo è stato preso da Rudi Garcia, che dopo l'esperienza in Arabia è pronto a rituffarsi in Serie A, con ambizioni importanti per il suo Napoli.

Garcia e le ambizioni del Napoli

L'allenatore dei partenopei ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia dell'amichevole contro la Spal che si terrà a Dimaro. In primis, ha chiarito quali sono le sue ambizioni: "Spero e voglio che il Napoli sia ancora affamato. Il mio dovere sarà far capire loro che non possono abbassare la loro concentrazione e l'impegno, dovranno dare tutto per la squadra. Ho parlato con tutti, sono tutti concentrati sull'obiettivo di allenarsi bene, fare buone cose e prepararsi per la prima partita di campionato che arriverà presto". Garcia ha sbrigato con poche parole anche il capitolo Osimhen, con l'attaccante al centro di voci di mercato per diverse settimane: "È uno dei più grandi centravanti in circolazione e siamo contenti che sia con noi". Sul futuro dell'attaccante il tecnico era già stato chiaro nelle ore precedenti. Sul livello del roster azzurro invece: "Chi mi ha impressionato di più? Il livello in generale è buono, da quando ho il gruppo intero c'è tanta qualità tecnica, ho visto che i calciatori capiscono in fretta come mettersi in campo e come rispondere alle mie indicazioni".