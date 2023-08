Kvaratskhelia allarma Napoli: infortunio più grave e dubbio Frosinone?

Gli azzurri campioni d'Italia apriranno la nuova Serie A, ma a tenere banco è la possibile assenza del georgiano.

Kvaratskhelia tiene in apprensione il Napoli

Assoluto protagonista del tricolore conquistato dalla formazione di Spalletti - 12 gol e 13 assist in 34 presenze di campionato, 14 reti e 17 passaggi decisivi totali -, il classe 2001 al 59' della sfida contro gli spagnoli ha alzato bandiera bianca. In casa Napoli è subito scattato l'allarme e nonostante il primo bollettino medico parli semplicemente di un "trauma contusivo al ginocchio", c'è timore che possa trattarsi di qualcosa di più grave. Per questo tipo di infortuni normalmente si aspetta qualche giorno per effettuare nuovi esami, ma nelle ultime ore si è parlato di una distorsione con possibile interessamento dei legamenti. Qualora la diagnosi venisse confermata, la sua presenza contro i ciociari sarebbe a serio rischio. Rudi Garcia, dunque, potrebbe iniziare il proprio campionato senza Kvaratskhelia: un'assenza non da poco.