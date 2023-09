Lozano duro sull’esperienza al Napoli: “Dubitavano di me”

Lozano ha parlato ai microfoni di Espn della sua esperienza al Napoli . Il messicano ha giocato in Serie A per quattro anni e ha cambiato tre allenatori: Ancelotti, Gattuso e Spalletti. L'ex giocatore azzurro ne ha parlato, in modo molto diretto: "Visti i molti infortuni in nazionale , dubitavano di me ".

Ora si è trasferito al Psv, una scelta che ha fortemente voluto: "Sono arrivate offerte anche da altri club, ma la verità è che volevo questa squadra, ho pensato fosse un'opzione davvero buona per me. La decisione migliore anche per il progetto e non solo. Sono state importanti anche le loro parole, ora conta stare bene fisicamente e mentalmente".

Lozano e l'esperienza a Napoli

L'attaccante ha deluso le aspettative dopo il suo arrivo a Napoli nell'estate del 2019. Il peso del cartellino è stato difficile da portare e il giocatore non è riuscito a conquistarsi la piena fiducia dei suoi allenatori. Ne ha parlato in modo molto sincero: "E' stato un percorso molto complicato con tante cose belle e alcune non così belle. Sono arrivato a Napoli con Ancelotti e l'ho avuto solo due mesi perché poi lo hanno allontanato". E su Gattuso: "E' stato complicato con lui, perché sono arrivato come l'acquisto più costoso, e con l'arrivo del tecnico tante cose non sono state così piacevoli per me. Con lui ho passato molto tempo senza giocare e un anno complicato. Poi al secondo ho fatto molto bene, facendo tanti gol e assist". Sull'esperienza agli ordini di Spalletti: "Gli infortuni in nazionale non hanno aiutato molto, gli allenatori dubitavano di me".