La Nazionale di Tuttosport: il miglior 11 dopo tre giornate di Serie A

Un'altra Nazionale è possibile. Anche se nell'impianto tattico ambisce a riproporre l'attuale: stesso modulo e stesse caratteristiche per gli interpreti che la compongono. Abbiamo costruito la Nazionale di Tuttosport tenendo conto delle prime tre giornate di campionato e dei voti del quotidiano. Si schiera con un 4-3-3 e tra i calciatori eligibili ci sono solo quelli scesi in campo (e che hanno preso il voto) in tutte e tre le partite sin qui disputate.